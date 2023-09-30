Є броня та танковий кулемет. В Україні розпочалися тести бойового робота "Лють"

В Україні розпочалось тестування бойового робота "Лють". Він може застосовуватися для штурму чи оборони позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook віце-прем'єр-міністра, міністра з питань цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Технології перемоги від Brave1 - тестуємо українського бойового робота "Лють", - зазначив він.

За його словами, робот озброєний танковим кулеметом, має оглядову камеру на 360 градусів та броню для захисту від стрілецької зброї та уламків.

"Це компактний робот, яким можна керувати дистанційно і виконувати бойові завдання. Наприклад, штурмувати або обороняти позиції. На фото - готовий експериментальний зразок, який успішно пройшов польові випробування. Зараз команда працює над удосконаленням машини і готується до масштабування виробництва", - додав Федоров. .

Фото: бойовий робот "Лють" (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)