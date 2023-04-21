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Є більш важливі речі. Стефанчук відповів, коли в Україні відбудуться вибори в Раду

Фото: голова Верховної ради Руслан Стефанчук (rada gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

Парламентські вибори в Україні, які повинні були пройти у жовтні, відбудуться одразу після припинення воєнного стану. Його було запроваджено у лютому 2022 року через російське вторгнення.

Про це розповів голова Верховної ради Руслан Стефанчук, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Укрінформу".

"Думаю, що вибори відбудуться одразу після припинення воєнного стану. В іншому випадку треба змінювати закон, але, знову-таки, я дуже сумніваюся, що зараз буде можливість провести в Україні якісні, законні вибори, результатам яких довірятиме суспільство", - зазначив він.

Він нагадав, що питання виборів регулюється Конституцією, Виборчим кодексом та низкою інших законодавчих актів. Так, за словами Стефанчука, в законі "Про правовий режим воєнного стану” зазначається, що під час воєнного стану вибори не проводяться.

"Це абсолютно логічно, тому що неможливо забезпечити участь усіх громадян у виборах, неможливо забезпечити реалізацію як активного, так і пасивного виборчого права", - констатував Стефанчук.

Водночас він додав, що, на його думку, "зараз є більш важливі речі, на яких потрібно концентруватися".

"Це точно не питання виборів. Це питання нашої спільної перемоги. Буде перемога - буде все інше", - пояснив голова парламенту.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк розповіла, що перемога у війні очікується у 2023 році. Проте важко спрогнозувати, коли відбудуться вибори до Верховної ради з огляду на ситуацію на фронті.

Детальніше про те, коли закінчиться воєнний стан - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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