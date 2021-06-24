Е-билет на транспорте хотят приравнять к бумажному. Кабмин внес закон в Раду

Кабинет министров сегодня внес в Верховную раду законопроект о введении в Украине электронного билета , который будет действовать на автомобильном и городском электрическом транспорте. Он зарегистрирован под №5705.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству. Текста закона на сайте сейчас нет.

Главным по наработке определен комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Закон предлагает изменение в часть вторую статьи 910 Гражданского кодекса с целью определения электронного билета, наряду с бумажным билетом, основанием для заключения договора перевозки пассажира и багажа.

Согласно документу, "электронный билет - электронный проездной документ, информация в котором зафиксирована... в виде электронных данных, включая обязательные реквизиты и сведения, который после регистрации в автоматизированной системе учета оплаты проезда дает право пассажиру на получение услуг по перевозке пассажира и багажа".

Сейчас в Украине действует норма 1969 года по поводу формы билетов и других проездных документов, порядок продажи и пользования ими.

Наряду с этим, с развитием технологий, на замену бумажному билету, который все еще остается в обращении, все активнее приходит е-билет. При этом этот документ не имеет и не может иметь установленной формы, а сама информация может быть только визуализированной.