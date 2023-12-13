Є багато цілей. Ігнат пояснив нічні удари балістикою по Києву

Військові Російської Федерації б'ють по Києву, адже в столиці знаходяться різноманітні стратегічні об'єкти інфраструктури.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Коментуючи нічний обстріл Києва 13 грудня Ігнат пояснив, чому росіяни атакують саме Київ.

"В Києві є багато цілей, які вони хочуть уразити. Різноманітні об'єкти інфраструктури, стратегічні об'єкти. Тому Київ, власне, і захищений багатьма системами, бо по Києву б'ють часто і саме найнебезпечнішою зброєю", - сказав речник.

Чому тривога не сповіщає про удари

"Тривога пізніше може вмикатися, коли ми не маємо інформації. Вони вилітають, не поступило інформації від розвідки, від наших партнерів… Навіть якщо є інформація про пуск, вона надходить черговому і вже чутно роботу ППО. Тому одночасно фактично з першою роботою ППО вмикається тривога", - пояснив він.

За словами Ігната, для сьогоднішнього обстрілу столиці ворог використав балістику. Якою військові РФ приховано атакують з наземних установок, з території, яка прилягає близько до потенційної цілі.

"Такі речі з тривогами на півдні постійні. Чутні вибухи в Херсоні, що сталося? Ворог застосував або реактивну, або ствольну артилерію, або С-300. Робить він це приховано, в нічний час, підтягує техніку", - пояснив Ігнат.

Речник Повітряних сил зазначив, що якщо ворогу вдалося зробити це конспіративно - тривогу не встигають оголосити.

Запаси балістичних ракет у РФ

"Балістики у них небагато, але є С-400, їх теж небагато. С-300 у них багато, але вони не дотягуються до Києва, тому вони "трьохсотками" б'ють Харків, Дніпро, Херсон і так далі", - пояснив Ігнат.

Він також зазначив, що росіяни б'ють по Києву з Брянської області. Принаймні останні два рази, за словами Ігната, були звідси.

"Вони не ставлять установки на кордон, їх там буде видно. Їх ставлять за сотню кілометрів від кордону, за 50", - додав речник.

Обстріл Києва

Рано-вранці, близько 3:00, російські війська обстріляли ракетами Київ, використавши балістику. Зокрема, у Дніпровському районі внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено фасад багатоповерхівки, сталося загоряння балкона на 6 поверсі.

На момент прибуття пожежних підрозділів у дворі будинку палало 8 автомобілів. Ворог випустив 10 ракет (йдеться про ЗРК С-400 та "Іскандер"). Усі цілі вдалося збити ППО.

Загалом відомо про 53 постраждалих. 20 із них, у тому числі двоє дітей, було госпіталізовано. 33 постраждалим медики надали допомогу на місці. У тому числі й 6 дітей. Детальніше - в матеріалі.

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