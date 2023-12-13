Есть много целей. Игнат объяснил ночные удары баллистикой по Киеву

Комментируя ночной обстрел Киева 13 декабря Игнат объяснил, почему россияне атакуют именно Киев.

"В Киеве есть много целей, которые они хотят поразить. Различные объекты инфраструктуры, стратегические объекты. Поэтому Киев, собственно, и защищен многими системами, потому что по Киеву бьют часто и именно самым опасным оружием", - сказал спикер.

Почему тревога не извещает об ударах

"Тревога позже может включаться, когда мы не имеем информации. Они вылетают, не поступило информации от разведки, от наших партнеров... Даже если есть информация о пуске, она поступает дежурному и уже слышно работу ПВО. Поэтому одновременно фактически с первой работой ПВО включается тревога", - пояснил он.

По словам Игната, для сегодняшнего обстрела столицы враг использовал баллистику. Которой военные РФ скрыто атакуют с наземных установок, с территории, которая прилегает близко к потенциальной цели.

"Такие вещи с тревогами на юге постоянные. Слышны взрывы в Херсоне, что произошло? Враг применил или реактивную, или ствольную артиллерию, или С-300. Делает он это скрыто, в ночное время, подтягивает технику", - пояснил Игнат.

Представитель Воздушных сил отметил, что если врагу удалось сделать это конспиративно - тревогу не успевают объявить.

Запасы баллистических ракет в РФ

"Баллистики у них немного, но есть С-400, их тоже немного. С-300 у них много, но они не дотягиваются до Киева, поэтому они "трехсотками" бьют Харьков, Днепр, Херсон и так далее", - пояснил Игнат.

Он также отметил, что россияне бьют по Киеву из Брянской области. По крайней мере последние два раза, по словам Игната, были отсюда.

"Они не ставят установки на границу, их там будет видно. Их ставят за сотню километров от границы, за 50", - добавил спикер.

Обстрел Киева

Ранним утром, около 3:00, российские войска обстреляли ракетами Киев, использовав баллистику. В частности, в Днепровском районе в результате вражеских обстрелов поврежден фасад многоэтажки, произошло возгорание балкона на 6 этаже.

К моменту прибытия пожарных подразделений во дворе дома пылало 8 автомобилей. Враг выпустил 10 ракет (речь идет о ЗРК С-400 и "Искандер"). Все цели удалось сбить ПВО.

Всего известно о 53 пострадавших. 20 из них, в том числе двое детей, были госпитализированы. 33 пострадавшим медики оказали помощь на месте. В том числе и 6 детей. Подробнее - в материале.

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