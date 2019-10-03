Джулиани опубликовал переписку с Волкером и Ермаком

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани опубликовал частную переписку с экс-представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером и помощником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Джулиани в Twitter.

Согласно переписке, Волкер обращался к Джулиани с вопросом, готов ли тот поговорить с Ермаком. В переписке Волкер попросил адвоката Трампа сообщить, когда тот будет в Мадриде.

"Я увижу Ермака завтра утром, он приедет к вам в Мадрид", - говорится в сообщении.

Затем Джулиани изложил скрин части своей переписки с абонентом по имени Андрей (предположительно Андреем Ермаком - ред.) и обнародовал его личный номер.

Джулиани отметил, что выложил переписку, чтобы демократы не создавали "ложное ощущение, что что-то не так".

"Курт ничего плохого не сделал", - написал Джулиани.

Напомним, Курт Волкер на должности специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины обсуждал с адвокатом президента США Дональда Трампа Руди Джулиани встречу с помощником президента Украины Андреем Ермаком.

Ранее РБК-Украина сообщало, что главы комитета Палаты представителей Конгресса США, которые занимаются расследованием в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа, требуют от адвоката Руди Джулиани предоставить все документы, связанные с возможным давлением на Украину.