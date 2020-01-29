Джуліані анонсував публікацію звіту лікаря про "замах на Шокіна"

Фото: Рудольф Джуліані (GettyImages)

Адвокат Трампа планує опублікувати звіт лікаря про стан здоров'я Шокіна

Адвокат президента США Руді Джуліані заявив, що опублікує інформацію підтверджує замах на колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Джуліані у Twitter.

За його словами, у нього є документи австрійського лікаря щодо стану здоров'я Шокіна, який підтверджує, що ексглаву ГПУ планували вбити.

"Сьогодні буде опубліковано медичний висновок, який підтверджує, що була спроба вбити ключового свідка у справі про подвійний підкуп Байдена-Порошенко Віктора Шокіна. Віктору був поставлений діагноз всесвітньо відомим австрійським лікарем, який підтверджує, що його ледь не вбили", - написав Джуліані.

Нагадаємо, Віктор Шокін обіймав посаду генерального прокурора України з лютого 2015 року по квітень 2016 року. Порошенко прийняв рішення про звільнення Шокіна через нібито ультиматуму тодішнього віце-президента США Джо Байден.

У листопаді 2015 року робочий кабінет генерального прокурора Шокіна обстріляли. У цей момент у кабінеті йшла нарада керівника відомства з його підлеглими. У грудні 2016 року СБУ заявила, що у справі про замах на Шокіна поки нікому пред'явити підозру.

На даний момент у США Сенат розглядає справу про імпічмент президента Дональда Трампа, який нібито чинив тиск на український уряд з метою поновлення справи проти свого конкурента на майбутніх президентських виборах Джо Байдена.