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Джуліані анонсував публікацію доказів причетності Байдена до корупції в Україні

Новини » Політика     06.12.2019 - 06:39
Джуліані анонсував публікацію доказів причетності Байдена до корупції в Україні
Фото: Рудольф Джуліані (kmu.gov.ua)

Адвокат Трампа також заявив про причетність Обами до корупції в Україні

Рудольф Джуліані - особистий адвокат президента США Дональда Трампа - має докази причетності колишнього американського віце-президента Джозефа Байдена до корупції в Україні. Про це адвокат написав у Twitter.

Джуліані також анонсував публікацію даних матеріалів, які мають на меті захистити Трампа від імпічменту. Крім того, у причетності до корупції в Україні Джуліані також звинуватив попередника Трампа - Барака Обаму. Саму процедуру імпічменту Джуліані назвав фарсом.

"Не було утримувано військової допомоги. Розмова про корупцію в Україні ґрунтувалася на переконливих доказах злочинної поведінки тодішнього віце-президента Байдена", - написав адвокат американського лідера.

Він додав, що корупційні ризики через Байдена могли стати головною перешкодою допомоги США для України у проведенні антикорупційних реформ.

"Американський народ дізнається, що посадові особи адміністрації Байдена та Обами сприяли підвищенню рівня корупції в Україні в період з 2014 по 2016 роки. Усі ці докази будуть оприлюднені дуже скоро", - резюмував Джуліані.

Нагадаємо, як стало відомо The New York Times, в середу, 4 грудня, особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані прибув до Києва з наміром зустрітися з колишнім генеральним прокурором України Віктором Шокіним і прокурором Костянтином Куликом у справі про імпічмент Трампа.

Джуліані подорожує разом зі знімальною групою одного з американських каналів, який знімає документальний фільм, що відстоює позицію Трампа у справі про імпічмент в США.

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