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Джошуа яскравим нокаутом поховав боксерські амбіції Нганну: відео

Фото: Ентоні Джошуа не мав проблем із Френсісом Нганну (twitter.com/MatchroomBoxing)
Автор: Антон Федорців

Британський боксер Ентоні Джошуа за два раунди розібрався з колишнім чемпіоном Ultimate Fighting Championship Френсісом Нганну з Камеруна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

 

34-річний британець нокаутував "Хижака" в другому раунді бою. Камерунець з французьким паспортом за цей час тричі побував на підлозі.

У стартовому раунді Джошуа приголомшив опонента потужним ударом, відправивши Нганну в нокдаун. Боєць змішаних мистецтв зумів піднятися та продовжив бій. Щоправда, ненадовго – у другому раунді він ще двічі побував на підлозі. Після останнього падіння Нганну рефері зупинив поєдинок.

Джошуа здобув 28-му перемогу на професіональному ринзі. Тепер він претендуватиме на бій з майбутнім абсолютним чемпіоном світу в хевівейті. Володар титулу визначиться в протистоянні українця Олександра Усика та британського боксера Тайсона Ф'юрі.

Саме проти останнього Нганну восени дебютував у боксі. Тоді африканець зміг відправити "Циганського Короля" в нокдаун у третьому раунді. Утім, за рішенням суддівської колегії суперечливу перемогу відсвяткував Ф'юрі.

До слова, раніше Тайсон домовився про виставковий бій з боксером-блогером.

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Ентоні ДжошуаБокс