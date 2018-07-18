Джошуа и Поветкин провели первую дуэль взглядов

Соперники встретились лицом к лицу

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) и Александр Поветкин (34-1, 24 КО) провели первую дуэль взглядов. Соперники встретились лицом к лицу на первой совместной пресс-конференции в Нью-Йорке (США).

Оба боксера произнесли короткие речи и в конце мероприятия пожали друг другу руки.

Бой за звание чемпиона мира по версии WBA Super между непобежденным британским боксером и россиянином состоится 22 сентября в Лондоне на стадионе "Уэмбли".