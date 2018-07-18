Джошуа и Поветкин провели первую дуэль взглядов

Новости Спорт 18.07.2018 - 11:44

Соперники встретились лицом к лицу

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) и Александр Поветкин (34-1, 24 КО) провели первую дуэль взглядов. Соперники встретились лицом к лицу на первой совместной пресс-конференции в Нью-Йорке (США).

 

Оба боксера произнесли короткие речи и в конце мероприятия пожали друг другу руки.

Бой за звание чемпиона мира по версии WBA Super между непобежденным британским боксером и россиянином состоится 22 сентября в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

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Теги:  Поветкин,  Энтони Джошуа  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС