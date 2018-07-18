Джошуа і Повєткін провели першу дуель поглядів

Суперники зустрілися віч-на-віч

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBA і IBF Ентоні Джошуа (21-0, 20 КО) і Олександр Повєткін (34-1, 24 КО) провели першу дуель поглядів. Суперники зустрілися віч-на-віч на першій спільній прес-конференції в Нью-Йорку (США).

Обидва боксери сказали короткі промови і в кінці заходу потиснули один одному руки.

Бій за звання чемпіона світу за версією WBA Super між непереможеним британським боксером і росіянином відбудеться 22 вересня в Лондоні на стадіоні "Уемблі".