Джошуа пообещал "побить Усика" и вернуть чемпионские пояса

Энтони Джошуа в интервью заявил, что намерен побить Александра Усика в реванше и вернуть себе чемпионские пояса.

Джошуа рассказал, что готовится к бою-реваншу с Александром Усиком и планирует вернуть себе чемпионские пояса по версиям WBA, IBF, WBO и IBO, которые проиграл украинскому боксеру.

"В следующем бою я побью его и отниму у него эти пояса. Я собираюсь снова царствовать, чтобы стать трехкратным чемпионом мира в тяжелом весе, нравится это людям или нет", – сказал британский боксер.

Переговоры о реванше Усик – Джошуа

По словам промоутера Эдди Хирна, Энтони Джошуа активировал пункт в контракте о бое-реванше: "Джошуа уже приступил к тренировкам. Он активировал пункт о реванше, и мы увидим второй его бой с Усиком весной. Джошуа хочет побыстрее вернуться в игру".

Промоутер Александр Красюк назвал места, где может пройти бой. "Рассматриваем три возможных места проведения боя: Великобритания, Украина и Ближний Восток", – заявил промоутер Александра Усика.

"Усик уже входит в режим. У нас 7 месяцев с момента первого поединка для организации реванша. То есть 25 апреля дедлайн организации поединка, если стороны не согласуют какое-то смещение на пару недель. Мы с Эдди Хирном договорились в начале декабря встретиться в Европе и "набросать" дорожную карту", - отметил Красюк.

"Мы конечно рассмотрим НСК "Олимпийский" как альтернативу. Мы определим, сколько реально прибыли мы можем получить с продажи билетов, потому что в принципе остальная прибыль будет более-менее адекватной", - добавил промоутер.

Красюк отметил, что решение относительно места проведения поединка будет базироваться на коммерческой составляющей, однако выиграет ли Украина "конкуренцию цифр" - пока неизвестно.