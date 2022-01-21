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Джошуа пообіцяв "побити Усика" і повернути чемпіонські пояси

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Великобританія, П'ятниця 21 січня 2022 15:51
Джошуа пообіцяв "побити Усика" і повернути чемпіонські пояси Фото: Ентоні Джошуа та Олександр Усик (twitter.com/anthonyjoshua)
Автор: РБК-Україна

Ентоні Джошуа в інтерв’ю заявив, що збирається побити Олександра Усика в реванші та повернути собі чемпіонські пояси.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на StuffTV.

Джошуа розповів, що готується до бою-реваншу з Олександром Усиком та планує повернути собі чемпіонські пояси за версіями WBA, IBF, WBO та IBO, які програв українському боксеру.

"У наступному бою я поб'ю його і заберу у нього ці пояси. Я збираюся знову царювати, щоб стати триразовим чемпіоном світу у важкій вазі, подобається це людям чи ні", – сказав британський боксер.

Переговори про реванш Усик - Джошуа

За словами промоутера Едді Хірна, Ентоні Джошуа активував пункт в контракті про бій-реванш: "Джошуа вже приступив до тренувань. Він активував пункт про реванш, і ми побачимо другий його бій з Усиком навесні. Джошуа хоче швидше повернутися в гру".

Промоутер Олександр Красюк назвав місця де може пройти бій. "Розглядаємо три можливі місця проведення бою: Велика Британія, Україна і Близький Схід", - заявив промоутер Олександра Усика.

"Усик вже входить у режим. У нас 7 місяців з моменту першого поєдинку для організації реваншу. Тобто 25 квітня дедлайн організації поєдинку, якщо сторони не погодять якесь зміщення на пару тижнів. Ми з Едді Хірном домовилися на початку грудня зустрітися у Європі та "накидати" дорожню карту", - відзначив Красюк.

"Ми звичайно розглянемо НСК "Олімпійський" як альтернативу. Ми визначимо, скільки реально прибутку ми можемо отримати з продажу квитків, тому що в принципі решта прибутку буде більш-менш адекватною", - додав промоутер.

Красюк зауважив, що рішення щодо місця проведення поєдинку базуватиметься на комерційній складовій, однак чи виграє Україна "конкуренцію цифр" - поки що невідомо.

Нагадаємо, що Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став чемпіоном світу у суперважкій вазі.

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Олександр Усик Ентоні Джошуа Бокс
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