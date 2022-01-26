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"Титулы важнее денег". Льюис о возможной отмене реванша Усик - Джошуа

Новина українською →
Среда 26 января 2022 12:59
"Титулы важнее денег". Льюис о возможной отмене реванша Усик - Джошуа Фото: Леннокс Льюис (twitter.com/LennoxLewis)
Автор: РБК-Украина

Бывший чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC, IBF, WBA Леннокс Льюис прокомментировал слухи о возможной отмене боя Александра Усика - Энтони Джошуа.

Детальніше читайте - в матеріалі РБК-Україна.

Леннокс Льюис в своем Twitter ответил на вопрос фаната, взял бы он 15 миллионов за отказ от чемпионского боя: "Нет! И прежде чем говорить о Тайсоне, откажитесь от денег… просто помните, я не терял титулы. Я бы сначала вернул свои пояса. Это не совет или критика Эй Джея (Энтони Джошуа). Это именно то, что я бы сделал в такой ситуации".

Что известно о бое Усик – Джошуа

Британское издание The Telegraph отмечает, что Энтони Джошуа близок к тому, чтобы согласиться на гонорар в 15 млн. фунтов и отказаться от боя против Александра Усика.

Команда Александра Усика уже ведет переговоры о следующем бое с Тайсоном Фьюри.

"Такая вероятность есть. Такой бой обсуждается с ноября. Но пока нет окончательной позиции, потому что продолжаются переговоры", – уточнил РБК-Украина промоутер Усика Александр Красюк.

Напомним, что Энтони Джошуа в сентябре уступил Александру Усику и потерял чемпионские пояса по версии WBA, IBF, WBO и IBO.

С тех пор велись переговоры о реванше. По словам промоутера Эдди Хирна, Энтони Джошуа активировал пункт в контракте о бое-реванше: "Джошуа уже приступил к тренировкам. Он активировал пункт о реванше, и мы увидим второе его сражение с Усиком весной. Джошуа хочет побыстрее вернуться в игру".

Напомним, что Джошуа может отказаться от реванша с Усиком. Украинец намерен драться с Фьюри.

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