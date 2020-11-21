Джорджия официально объявила победу Байдена

Штат Джорджия сертифицировал результаты выборов президента США, утвердив победу кандидата от демократов Джо Байдена. Он набрал на 12 670 голосов больше.

Об этом сообщает GBP.

Джорджия - один из ключевых штатов на выборах. Победа в нем приносит 16 голосов выборщиков.

"Сегодня офис госсекретаря Джорджии утвердил результаты выборов 3 ноября 2020 года", - сказано в заявлении офиса.

Губернатор американского штата Джорджии Брайан Кемп заверил итоги выборов, хотя и заявил о "значительных ошибках", допущенных при голосовании. Джо Байден получил 2 474 507 голосов, Дональд Трамп - 2 461 837.

Накануне Джо Байден заявил о необратимости процесса передачи власти.

Ранее РБК-Украина писало, что Дональд Трамп не признает победу своего оппонента Джо Байдена на выборах в США. По его мнению, Байден победил только "в глазах лживых СМИ".

7 ноября Байден заявил об избрании президентом США после объявления предварительных результатов голосования. Однако Трамп пока не планирует признавать свое поражение и готов подавать в суд.