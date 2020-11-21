Джорджія офіційно оголосила перемогу Байдена

Штат Джорджія сертифікував результати виборів президента США, затвердивши перемогу кандидата від демократів Джо Байдена. Він набрав на 12 670 голосів більше.

Про це повідомляє GBP.

Джорджія - один з ключових штатів на виборах. Перемога в ньому приносить 16 голосів вибірників.

"Сьогодні офіс держсекретаря Джорджії затвердив результати виборів 3 листопада 2020 року", - сказано в заяві офісу.

Губернатор американського штату Джорджії Брайан Кемп затвердив підсумки виборів, хоча і заявив про "значні помилки", допущені при голосуванні. Джо Байден отримав 2 474 507 голосів, Дональд Трамп - 2 461 837.

Напередодні Джо Байден заявив про необоротність процесу передачі влади.

Раніше РБК-Україна писало, що Дональд Трамп не визнає перемогу свого опонента Джо Байдена на виборах в США. На його думку, Байден переміг тільки "в очах брехливих ЗМІ".

7 листопада Байден заявив про обрання президентом США після оголошення попередніх результатів голосування. Однак Трамп поки не планує визнавати свою поразку і готовий подавати в суд.