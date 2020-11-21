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Джорджія офіційно оголосила перемогу Байдена

Автор: Артур Родивилов

Штат Джорджія сертифікував результати виборів президента США, затвердивши перемогу кандидата від демократів Джо Байдена. Він набрав на 12 670 голосів більше.

Про це повідомляє GBP.

Джорджія - один з ключових штатів на виборах. Перемога в ньому приносить 16 голосів вибірників.

"Сьогодні офіс держсекретаря Джорджії затвердив результати виборів 3 листопада 2020 року", - сказано в заяві офісу.

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Губернатор американського штату Джорджії Брайан Кемп затвердив підсумки виборів, хоча і заявив про "значні помилки", допущені при голосуванні. Джо Байден отримав 2 474 507 голосів, Дональд Трамп - 2 461 837.

Напередодні Джо Байден заявив про необоротність процесу передачі влади.

Раніше РБК-Україна писало, що Дональд Трамп не визнає перемогу свого опонента Джо Байдена на виборах в США. На його думку, Байден переміг тільки "в очах брехливих ЗМІ".

7 листопада Байден заявив про обрання президентом США після оголошення попередніх результатів голосування. Однак Трамп поки не планує визнавати свою поразку і готовий подавати в суд.

Прогноз погоди
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Новини України Джозеф БайденДональд ТрампВибори в США