В Джорджии вручную пересчитают голоса на выборах президента

В американском штате Джорджия решили провести общий пересчет голосов на президентских выборах. Как отметил государственный секретарь штата Брэд Раффенспергер, перерасчет будут проводить вручную.

Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

Штат будет сотрудничать с чиновниками округов, чтобы своевременно завершить подсчет голосов на выборах. Результаты голосования необходимо установить до 20 ноября.

"Поскольку разрыв между кандидатами не очень большой, то понадобится ручной пересчет голосов в каждом округе", - пояснил госсекретарь.

По состоянию на сегодня, по данным CNBC, разрыв между демократом Джо Байденом и действующим президентом Дональдом Трампом в этом штате вырос до более 14 тысяч голосов. Всего посчитали уже почти 5 млн голосов.

Напомним, по предварительным результатам, победу на президентских выборах в США одерживает Джо Байден. Он получает более 270 голосов выборщиков, чего достаточно для победы.

Как писало РБК-Украина, Трамп побеждает в штате Аляска, но это не поможет ему набрать необходимое для переизбрания количество голосов выборщиков.