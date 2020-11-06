У Джорджії, де Байден обійшов Трампа, перерахують голоси

Фото: Дональд Трамп та Джо Байден (Колаж РБК-Україна)

Державний секретар американського штату Джорджія анонсував перерахунок голосів на президентських виборах. Сьогодні в цьому штаті кандидат від демократів Джо Байден обійшов чинного президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє американське агентство Bloomberg.

Водночас менеджер з проведення голосування в Джорджії Габріель Стерлінг заявив, що вони скоріш за все не зможуть встановити результати виборів до кінця листопада.

Станом на зараз, за даними Bloomberg, у штаті Джорджія Байден випереджає Трампа на 1098 голосів. Ще зранку в цьому штаті лідирував чинний президент США.

Нагадаємо, штаб Трампа заявив про систематичні порушення під час підрахунку голосів у ряді американських штатів, зокрема, Джорджії, Неваді та Пенсильванії.

Водночас демократ Джо Байден вже готується оголосити себе новообраним президентом США. У найближчі години Байден може виступити з відповідним зверненням.

Напередодні Байден випередив Трампа у штаті Пенсильванія. Перемога у цьому штаті принесе демократу ще 20 голосів виборників до його 264.