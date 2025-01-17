Джорджеску програв суд про скасування виборів президента Румунії

Вищий касаційний суд справедливості Румунії відхилив апеляцію Келіна Джорджеску у справі про скасування виборів президента. Рішення є остаточним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi 24 .

Повідомляється, що суд відхилив апеляцію Джорджеску як необґрунтовану. До цього Бухарестський апеляційний суд відхилив його позов.

Тоді суд вирішив, що центральна виборча комісія лише виконала рішення Конституційного суду від 6 грудня про скасування виборів, а його рішення є остаточними і обов'язковими до виконання, тому не підлягають апеляції.

Суд також постановив, що скасуванням президентських виборів ЦВК не порушила конституційні права громадян Румунії.

Як через Джорджеску анулювали президентські вибори

На президентських виборах у листопаді 2024 року Джорджеску балотувався як незалежний кандидат і несподівано переміг у першому турі, набравши 23%.

Його вважають ультраправим політиком із проросійськими поглядами. Рішення про скасування результатів було ухвалено після того, як офіс президента Румунії заявив про наявність розвідданих, що підтверджують вплив на вибори на користь.

Серед іншого згадувалася прихована кампанія в TikTok із "маніпульованими" інфлюенсерами і використанням алгоритмів, а також понад 85 000 кібератак. Розвідка заявила, що Румунія ціллю метою агресивних гібридних дій Росії, включно з витоками інформації та диверсіями.

У підсумку Конституційний суд анулював результати через інформацію про незаконне фінансування його кампанії та ймовірне втручання Російської Федерації. За даними румунських спеслужб, той порушив виборче законодавство, оскільки заявив про нульові витрати на кампанію. Водночас з'ясувалося, що лише відео в TikTok були профінансовані на 1 млн євро.