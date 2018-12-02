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Джорджа Буша-старшего похоронят в Техасе

Новости » Общество    02.12.2018 - 16:28
Джорджа Буша-старшего похоронят в Техасе
Фото: Джордж Буш-старший (из открытых источников)

41-го президента США похоронят на территории библиотеки, носящей его имя

Бывшего президента Соединенных Штатов Америки Джорджа Буша-старшего, который умер в пятницу похоронят в среду, 5 декабря, на территории библиотеки в Техасе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт заведения.

Как сообщается, 41-го президента США похоронят на территории библиотеки техасского университета, которая носит его имя, рядом с женой Барбарой, которая умерла в апреле прошлого года. Прощание с Бушем-старшим пройдет в Вашингтоне, в ротонде Капитолия.

Отмечается, что церемония погребения будет закрытой, однако студенты, учителя и сотрудники учебного заведения смогут присутствовать. Кроме того, в день похорон университет не будет работать.

В знак чествования памяти Буша-старшего президент США Дональд Трам выразил соболезнования и распорядился закрыть в день похорон все исполнительные ведомства федерального правительства.

Напомним, что 41-й президент Соединенных Штатов Джордж Буш-старший умер в пятницу, 30 ноября, в возрасте 94 лет. Здоровье экс-президента ухудшилось после смерти его жены Барбары Буш в апреле 2017 года, с которой он был женат с 1945 года и имел 5 детей.

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