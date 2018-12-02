ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Джорджа Буша-старшого поховають у Техасі

Новини » Суспільство    02.12.2018 - 16:28
Джорджа Буша-старшого поховають у Техасі
Фото: Джордж Буш-старший (з відкритих джерел)

41-го президента США поховають на території бібліотеки, що носить його ім'я

Колишнього президента Сполучених Штатів Америки Джорджа Буша-старшого, який помер у п'ятницю поховають у середу, 5 грудня, на території бібліотеки у Техасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт закладу.

Як повідомляється, 41-го президента США поховають на території бібліотеки техаського університету, яка носить його ім'я, поруч з дружиною Барбарою, яка померла у квітні минулого року. Прощання з Бушем-старшим проходитиме у Вашингтоні, у ротонді Капітолію.

Зазначається, що церемонія поховання буде закритою, проте студенти, вчителі та співробітники навчального закладу зможуть бути присутніми. Крім того, у день похорону університет не працюватиме.

На знак вшанування пам'яті Буша-старшого президент США Дональд Трам висловив співчуття та розпорядився закрити у день похорону всі виконавчі відомства федерального уряду.

Нагадаємо, що 41-ий президент Сполучених Штатів Джордж Буш-старший помер у п'ятницю, 30 листопада, у віці 94 року. Здоров'я екс-президента погіршилося після смерті його дружини Барбари Буш у квітні 2017 року, з якою він був одружений з 1945 року та мав 5 дітей.

Трамп скасував прес-конференцію на саміті G20 у зв'язку із смертю Буша-старшого
Новини України Джордж Буш-старшийсмертьпохороны
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся