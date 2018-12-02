Джорджа Буша-старшого поховають у Техасі

Фото: Джордж Буш-старший (з відкритих джерел)

41-го президента США поховають на території бібліотеки, що носить його ім'я

Колишнього президента Сполучених Штатів Америки Джорджа Буша-старшого, який помер у п'ятницю поховають у середу, 5 грудня, на території бібліотеки у Техасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт закладу.

Як повідомляється, 41-го президента США поховають на території бібліотеки техаського університету, яка носить його ім'я, поруч з дружиною Барбарою, яка померла у квітні минулого року. Прощання з Бушем-старшим проходитиме у Вашингтоні, у ротонді Капітолію.

Зазначається, що церемонія поховання буде закритою, проте студенти, вчителі та співробітники навчального закладу зможуть бути присутніми. Крім того, у день похорону університет не працюватиме.

На знак вшанування пам'яті Буша-старшого президент США Дональд Трам висловив співчуття та розпорядився закрити у день похорону всі виконавчі відомства федерального уряду.

Нагадаємо, що 41-ий президент Сполучених Штатів Джордж Буш-старший помер у п'ятницю, 30 листопада, у віці 94 року. Здоров'я екс-президента погіршилося після смерті його дружини Барбари Буш у квітні 2017 року, з якою він був одружений з 1945 року та мав 5 дітей.