Джордж Буш-младший поздравил Байдена с победой на выборах

Бывший президент США Джордж Буш-младший сообщил, что поздравил Джо Байдена и Камалу Харрис с победой на выборах президента и вице-президента США. При этом он отметил, что действующий президент США Дональд Трамп имеет право требовать пересчета голосов и подавать судебные иски по поводу голосования.

Об этом сообщает The Dallas Morning News.

Он отметил, что считает Байдена порядочным человеком, который выиграл возможность руководить страной и объединить ее, но признал разницу в политических взглядах.

"Американцы могут быть уверены, что эти выборы были фундаментально честными, их целостность будет обеспечиваться, а результат будет ясен", - говорится в заявлении.

Накануне брат бывшего президента, кандидат в президенты США от Республиканской партии на выборах 2016 года Джеб Буш поздравил господина Байдена с победой.

"Я молился за президента почти всю взрослую жизнь. Я буду молиться за вас и ваш успех", - написал он в Twitter.

Ранее Буш-младший выступил с речью, в которой критически отозвался о политике администрации Трампа.

Он выступил с критикой протекционизма, углубления раскола в американском обществе, а также изоляции страны. При этом он ни разу не назвал имени действующего президента Дональда Трампа.

Напомним, 7 ноября лидер Демократической партии Джо Байден заявил об избрании президентом Соединенных Штатов.

В свою очередь, действующий глава США Дональд Трамп намерен подать в суд.