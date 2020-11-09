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Джордж Буш-молодший привітав Байдена з перемогою на виборах

Автор: Артур Родивилов

Колишній президент США Джордж Буш-молодший повідомив, що привітав Джо Байдена і Камалу Харріс з перемогою на виборах президента і віце-президента США. При цьому він зазначив, що чинний президент США Дональд Трамп має право вимагати перерахунку голосів і подавати судові позови з приводу голосування.

Про це повідомляє The Dallas Morning News.

Він зазначив, що вважає Байдена порядною людиною, яка виграла можливість керувати країною та об'єднати її, але визнав різницю в політичних поглядах.

"Американці можуть бути впевнені, що ці вибори були фундаментально чесними, їхня цілісність буде забезпечуватися, а результат буде ясний", - йдеться в заяві.

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Напередодні брат колишнього президента, кандидат у президенти США від Республіканської партії на виборах 2016 року Джеб Буш привітав пана Байдена з перемогою.

"Я молився за президента майже все доросле життя. Я буду молитися за вас і ваш успіх", - написав він у Twitter.

Раніше Буш-молодший виступив з промовою, в якій критично відгукнувся про політику адміністрації Трампа.

Він виступив з критикою протекціонізму, поглиблення розколу в американському суспільстві, а також ізоляції країни. При цьому він жодного разу не назвав імені чинного президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, 7 листопада лідер Демократичної партії Джо Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів.

Своєю чергою, чинний глава США Дональд Трамп має намір подати в суд.

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