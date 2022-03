Буш и Клинтон посетили украинскую церковь в США, чтобы продемонстрировать солидарность

Экс-лидеры Штатов опубликовали видео своего визита в Украинскую католическую церковь Святых Владимира и Ольги.

На ролике показано, как оба несут букеты ярко-желтых подсолнухов, перевязанных синей и желтой лентами. Цветы они возложили около храма.

"Президент Джордж Буш: Америка солидарна с народом Украины, который борется за свою свободу и свое будущее", - говорится в публикации Буша.

President George W. Bush: America stands in solidarity with the people of Ukraine as they fight for their freedom and their future. pic.twitter.com/AOBbR4hvh5