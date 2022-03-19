Буш и Клинтон посетили украинскую церковь в США, чтобы продемонстрировать солидарность

Бывшие президенты США Джордж Буш и Билл Клинтон вместе посетили украинскую церковь в городе Чикаго, чтобы таким образом продемонстрировать солидарность с народом Украины, который борется с российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter 43-го американского президента.

Экс-лидеры Штатов опубликовали видео своего визита в Украинскую католическую церковь Святых Владимира и Ольги.

На ролике показано, как оба несут букеты ярко-желтых подсолнухов, перевязанных синей и желтой лентами. Цветы они возложили около храма.

"Президент Джордж Буш: Америка солидарна с народом Украины, который борется за свою свободу и свое будущее", - говорится в публикации Буша.

President George W. Bush: America stands in solidarity with the people of Ukraine as they fight for their freedom and their future. pic.twitter.com/AOBbR4hvh5 — George W. Bush Presidential Center (@TheBushCenter) March 18, 2022

Аналогичное видео выложено и в Twitter Клинтона. Только кадры подписаны так: "Америка едина с народом Украины в его борьбе за свободу и против угнетения"