Буш и Клинтон посетили украинскую церковь в США, чтобы продемонстрировать солидарность
Бывшие президенты США Джордж Буш и Билл Клинтон вместе посетили украинскую церковь в городе Чикаго, чтобы таким образом продемонстрировать солидарность с народом Украины, который борется с российскими оккупантами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter 43-го американского президента.
Экс-лидеры Штатов опубликовали видео своего визита в Украинскую католическую церковь Святых Владимира и Ольги.
На ролике показано, как оба несут букеты ярко-желтых подсолнухов, перевязанных синей и желтой лентами. Цветы они возложили около храма.
"Президент Джордж Буш: Америка солидарна с народом Украины, который борется за свою свободу и свое будущее", - говорится в публикации Буша.
President George W. Bush: America stands in solidarity with the people of Ukraine as they fight for their freedom and their future. pic.twitter.com/AOBbR4hvh5— George W. Bush Presidential Center (@TheBushCenter) March 18, 2022
Аналогичное видео выложено и в Twitter Клинтона. Только кадры подписаны так: "Америка едина с народом Украины в его борьбе за свободу и против угнетения"
America stands united with the people of Ukraine in their fight for freedom and against oppression. pic.twitter.com/O7INc9S1tq— Bill Clinton (@BillClinton) March 18, 2022
Напомним, что 45-й президент США тоже ранее отреагировал на войну России против Украины - Дональд Трамп в шутку призвал американские самолеты с китайскими флагами на крыльях бомбить РФ.
Также мы писали о том, что президент США Джо Байден назвал Путина кровавым диктатором и чистейшим головорезом.
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