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Буш и Клинтон посетили украинскую церковь в США, чтобы продемонстрировать солидарность

Новина українською →
США, Суббота 19 марта 2022 03:45
Буш и Клинтон посетили украинскую церковь в США, чтобы продемонстрировать солидарность Фото: Джордж Буш и Билл Клинтон посетили украинскую церковь в Чикаго (twitter.com/TheBushCenter)
Автор: Владимир Костырин

Бывшие президенты США Джордж Буш и Билл Клинтон вместе посетили украинскую церковь в городе Чикаго, чтобы таким образом продемонстрировать солидарность с народом Украины, который борется с российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter 43-го американского президента.

Экс-лидеры Штатов опубликовали видео своего визита в Украинскую католическую церковь Святых Владимира и Ольги.

На ролике показано, как оба несут букеты ярко-желтых подсолнухов, перевязанных синей и желтой лентами. Цветы они возложили около храма.

"Президент Джордж Буш: Америка солидарна с народом Украины, который борется за свою свободу и свое будущее", - говорится в публикации Буша.

Аналогичное видео выложено и в Twitter Клинтона. Только кадры подписаны так: "Америка едина с народом Украины в его борьбе за свободу и против угнетения"

Напомним, что 45-й президент США тоже ранее отреагировал на войну России против Украины - Дональд Трамп в шутку призвал американские самолеты с китайскими флагами на крыльях бомбить РФ.

Также мы писали о том, что президент США Джо Байден назвал Путина кровавым диктатором и чистейшим головорезом.

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