Байден назвал Путина кровавым диктатором и чистейшим головорезов
Президент США Джо Байден окончательно перестал подбирать слова для характеристики российского президента Владимира Путина после вторжения РФ в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление американского президента.
Байден вспомнил Путина, назвав его "кровавым диктатором и чистейшим головорезом", во время речи в Капитолии. Президент посетил ланч в честь Дня святого Патрика у спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.
Накануне Байден использовал относительно Путина другой эпитет – "военный преступник". Ранее официальные лица США избегали подобных высказываний в адрес лидера РФ. Тогда они объясняли этот подход необходимостью соблюдать точность формулировки, в частности, юридическую.
К слову, американские эксперты назвали Украину победителем информационной войны против РФ.
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