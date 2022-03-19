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Буш і Клінтон відвідали українську церкву в США, щоб продемонструвати солідарність

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США, Субота 19 березня 2022 03:45
Буш і Клінтон відвідали українську церкву в США, щоб продемонструвати солідарність Фото: Джордж Буш і Білл Клінтон відвідали українську церкву в Чикаго (twitter.com/TheBushCenter)
Автор: Володимир Костирін

Колишні президенти США Джордж Буш і Білл Клінтон разом відвідали українську церкву в місті Чикаго, щоб таким чином продемонструвати солідарність з народом України, який бореться з російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter 43-го американського президента.

Екс-лідери Штатів опублікували відео свого візиту до Української Католицької Церкви Святих Володимира та Ольги.

На ролику показано, як обидва несуть букети яскраво-жовтих соняшників, перев'язаних синьою і жовтою стрічками. Квіти вони поклали коло храму.

"Президент Джордж Буш: Америка солідарна з народом України, який бореться за свою свободу і своє майбутнє", - йдеться в публікації Буша.

Аналогічне відео викладено і в Twitter Клінтона. Тільки кадри підписані так: "Америка єдина з народом України в його боротьбі за свободу і проти гноблення"

Нагадаємо, що 45-й президент США теж раніше відреагував на війну Росії проти України - Дональд Трамп жартома закликав американські літаки з китайськими прапорами на крилах бомбити РФ.

Також ми писали про те, що президент США Джо Байден назвав Путіна кривавим диктатором і найчистішим головорізом.

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