Буш і Клінтон відвідали українську церкву в США, щоб продемонструвати солідарність
Колишні президенти США Джордж Буш і Білл Клінтон разом відвідали українську церкву в місті Чикаго, щоб таким чином продемонструвати солідарність з народом України, який бореться з російськими окупантами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter 43-го американського президента.
Екс-лідери Штатів опублікували відео свого візиту до Української Католицької Церкви Святих Володимира та Ольги.
На ролику показано, як обидва несуть букети яскраво-жовтих соняшників, перев'язаних синьою і жовтою стрічками. Квіти вони поклали коло храму.
"Президент Джордж Буш: Америка солідарна з народом України, який бореться за свою свободу і своє майбутнє", - йдеться в публікації Буша.
President George W. Bush: America stands in solidarity with the people of Ukraine as they fight for their freedom and their future. pic.twitter.com/AOBbR4hvh5— George W. Bush Presidential Center (@TheBushCenter) March 18, 2022
Аналогічне відео викладено і в Twitter Клінтона. Тільки кадри підписані так: "Америка єдина з народом України в його боротьбі за свободу і проти гноблення"
America stands united with the people of Ukraine in their fight for freedom and against oppression. pic.twitter.com/O7INc9S1tq— Bill Clinton (@BillClinton) March 18, 2022
Нагадаємо, що 45-й президент США теж раніше відреагував на війну Росії проти України - Дональд Трамп жартома закликав американські літаки з китайськими прапорами на крилах бомбити РФ.
Також ми писали про те, що президент США Джо Байден назвав Путіна кривавим диктатором і найчистішим головорізом.
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