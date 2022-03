Буш і Клінтон відвідали українську церкву в США, щоб продемонструвати солідарність

Екс-лідери Штатів опублікували відео свого візиту до Української Католицької Церкви Святих Володимира та Ольги.

На ролику показано, як обидва несуть букети яскраво-жовтих соняшників, перев'язаних синьою і жовтою стрічками. Квіти вони поклали коло храму.

"Президент Джордж Буш: Америка солідарна з народом України, який бореться за свою свободу і своє майбутнє", - йдеться в публікації Буша.

President George W. Bush: America stands in solidarity with the people of Ukraine as they fight for their freedom and their future. pic.twitter.com/AOBbR4hvh5