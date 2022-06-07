Джонсону может грозить отставка через полгода: названа причина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может столкнуться с еще одним голосованием по вотуму доверия в Консервативной партии. На данный момент рассматриваются изменения, которые позволят выносить этот вопрос раньше, чем через год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Накануне Джонсон заручился 211 голосами против 148 и остался во главе Консервативной партии. Однако ведущий комитет консерваторов уже рассматривает возможность изменения правил.

По словам депутата от тори Тобиаса Эллвуда, который проголосовал против Джонсона, лидер партии может столкнуться с еще одним голосованием. Нынешние правила предусматривают, что после получения вотума доверия лидеру не грозит такое же испытание в течение года.

На вопрос, можно ли изменить это правило, Эллвуд ответил, что именно по этой причине Комитет 1922 года рассматривает такой вариант.

"Потому что, если мы собираемся отсрочить отставку, мы должны признать демократический результат и поддержать премьер-министра, дать ему время, чтобы исправиться. Но можно разработать методы, систему можно настроить таким образом, чтобы действующее правило, позволяющее премьер-министру работать целый год, было изменено", - отметил он.