Джонсона переобрали спікером Палати представників США

Як проходило голосування

Варто зауважити, що для Джонсона була обов'язковою практично повна підтримка його кандидатури з боку республіканців. Він міг втратити лише один голос.

Спочатку кандидатуру Джонсона підтримали лише 216 членів Палати представників. Троє республіканців віддали свої голоси за інших кандидатів. Але Джонсон мав можливість їх переконати, якою він скористався.

Варто зауважити, що Майка Джонсона обрали спікером Палати представників США 25 жовтня 2023 року. Це сталося після того, як у відставку відправили республіканця Кевіна Маккарті, який обіймав посаду спікера з січня 2023 року.

Джонсон є одним із соратників обраного президента Дональда Трампа, який особисто підтримав його кандидатуру.

Детально про Джонсона і яка його позиція щодо військової допомоги Україні - у матеріалі РБК-Україна.

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