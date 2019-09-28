Джонсона могут отправить в отставку на следующей неделе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе может покинуть свой пост. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отмечается, что Джонсона могут сместить с должности премьера в результате успешного голосования в парламенте.

"Оппозиционные депутаты пытаются объединить усилия, чтобы освободить его с должности с целью обеспечения очередной отсрочки Brexit", - пишет издание.

Также отмечается, что в случае успешного голосования о недоверии Джонсону на посту премьера на первое время его заменит лидер партии Лейбористов Джереми Корбин.

Ранее сообщалось, что в отношении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которого подозревают в том, что он злоупотреблял служебным положением, занимая должность мэра Лондона в 2008-2016 годах, могут начать расследование.

РБК-Украина писало, что генеральный прокурор Великобритании Джеффри Кокс заявил, что правительство будет просить отсрочку выхода из состава Европейского союза (Brexit), если не удастся заключить соглашение до 19 октября.