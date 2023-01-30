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Джонсон заявив, що Путін погрожував йому ракетним ударом

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Лондон, Понеділок 30 січня 2023 03:09
Джонсон заявив, що Путін погрожував йому ракетним ударом Фото: колишній прем'єр Британії Борис Джонсон (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що президент РФ Володимир Путін погрожував йому ракетним ударом під час надзвичайного дзвінка напередодні вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Тодішній прем'єр-міністр сказав, що Путін сказав йому, що це займе "всього хвилину".

Коментар Путіна було зроблено після того, як Джонсон попередив, що війна стане "повною катастрофою" під час "дуже довгої" розмови у лютому 2022 року.

Подробиці цього обміну розкрито в документальному фільмі ВВС, в якому розглядається взаємодія Путіна зі світовими лідерами.

Джонсон попередив Путіна, що вторгнення в Україну призведе до західних санкцій та збільшення присутності військ НАТО на кордонах Росії.

Він також намагався стримати військові дії Росії, заявивши Путіну, що Україна не вступить до НАТО у найближчому майбутньому.

"У якийсь момент він погрожував мені і сказав: Борисе, я не хочу завдавати тобі болю, але з ракетою це займе всього хвилину. Весело", - сказав Джонсон.

За словами Джонсона, президент Путін був дуже фамільярний під час "найбільш екстраординарного дзвінка".

Раніше Джонсон розповів, що влада Німеччини до початку російського вторгнення розраховувала на швидку поразку України у разі початку конфлікту, а Франція не вірила у війну.

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Борис Джонсон
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