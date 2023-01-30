Джонсон заявил, что Путин угрожал ракетным ударом во время разговора перед войной

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что президент РФ Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом во время чрезвычайного телефонного звонка в преддверии вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Тогдашний премьер-министр сказал, что Путин сказал ему, что это займет "всего минуту".

Комментарий Путина был сделан после того, как Джонсон предупредил, что война станет "полной катастрофой" во время "очень долгого" разговора в феврале 2022 года.

Подробности этого обмена раскрыты в документальном фильме BBC, в котором рассматривается взаимодействие Путина с мировыми лидерами.

Джонсон предупредил Путина, что вторжение в Украину приведет к западным санкциям и увеличению присутствия войск НАТО на границах России.

Он также пытался сдержать военные действия России, заявив Путину, что Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем.

"В какой-то момент он угрожал мне и сказал: Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту. Весело", - сказал Джонсон.

По словам Джонсона, президент Путин был очень фамильярен во время "самого экстраординарного звонка".

Ранее Джонсон рассказал, что власти Германии до начала российского вторжения рассчитывали на быстрое поражение Украины в случае начала конфликта, а Франция не верила в войну.

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