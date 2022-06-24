Джонсон призвал G7 и НАТО избежать "худого мира" с Россией

Премьер-министр Британии Борис Джонсон обратился к лидерам стран G7 и НАТО с призывом отказаться от попыток договориться с Россией и принуждения Украины к переговорам на условиях ультиматума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Он заявил, что в данный момент времени нельзя призывать украинское правительство вести переговоры с Россией о "худом мире".

"Мое обращение к коллегам по G7 и НАТО в особенности будет таким: Сейчас не время договариваться и призывать украинцев договариваться о худом мире - о мире, в котором их приглашают отказаться от большой части своей территории в обмен на прекращение огня", - заявил Джонсон.

Свое заявление Борис Джонсон сделал находясь на саммите стран Содружества наций в Руанде.

Напомним, ранее Джонсон призвал готовиться к длительной войне в Украине, поскольку Россия перевела ее на стадию истощения.

Кроме того, он предложил план поддержки Украины из четырех пунктов.

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