Джонсон заявил о планах нового стратегического союза обогнать Китай по технологиям

"Нам нужны западные технологии, на которые мы можем положиться. Но реальность такова, что Китай впереди по некоторым технологиям. Американцы и австралийцы же хотят попробовать вместе с нами вернуть лидерство Запада в некоторых областях и работать над этим совместно. В киберсфере, сфере искусственного интеллекта - есть много областей, по которым мы хотим скооперироваться", - добавил он.

Ту форму, в которой Австралия предупредила Францию об отмене многомиллиардного контракта на подводные лодки, Джонсон сравнил с обыденной ситуацией, когда люди зачастую откладывают сложные беседы на потом.

"Очень по-человечески откладывать разговор до последнего момента", - заявил он.

При этом британский премьер отверг возможность приглашения Франции в новое партнерство по безопасности для улучшения отношений между Вашингтоном и Лондоном с одной стороны и Парижем - с другой.

"У AUKUS есть своя логика", - сказал Джонсон.