Джонсон заявил о планах нового стратегического союза обогнать Китай по технологиям
Партнерство Австралии, Великобритании и США (AUKUS) в сфере безопасности поможет странам Запада догнать Китай в области технологий. Он выделил сферы кибербезопасности и искусственного интеллекта, в развитии которых страны хотят объединиться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Нам нужны западные технологии, на которые мы можем положиться. Но реальность такова, что Китай впереди по некоторым технологиям. Американцы и австралийцы же хотят попробовать вместе с нами вернуть лидерство Запада в некоторых областях и работать над этим совместно. В киберсфере, сфере искусственного интеллекта - есть много областей, по которым мы хотим скооперироваться", - добавил он.
Ту форму, в которой Австралия предупредила Францию об отмене многомиллиардного контракта на подводные лодки, Джонсон сравнил с обыденной ситуацией, когда люди зачастую откладывают сложные беседы на потом.
"Очень по-человечески откладывать разговор до последнего момента", - заявил он.
При этом британский премьер отверг возможность приглашения Франции в новое партнерство по безопасности для улучшения отношений между Вашингтоном и Лондоном с одной стороны и Парижем - с другой.
"У AUKUS есть своя логика", - сказал Джонсон.
16 сентября Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских и британских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала оборонный контракт с Францией.
Ранее стало известно, что встреча министров обороны Франции Флоранс Парли и Великобритании Бена Уоллеса отменена из-за ситуации вокруг отказа Австралии от французских подлодок. Она должна была пройти на прошедшей неделе в Лондоне.