Джонсон заявив про плани нового стратегічного союзу обігнати Китай за технологіями
Партнерство Австралії, Великобританії і США (AUKUS) у сфері безпеки допоможе країнам Заходу наздогнати Китай в області технологій. Він виділив сфери кібербезпеки та штучного інтелекту, у розвитку яких країни хочуть об'єднатися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Нам потрібні західні технології, на які ми можемо покластися. Але реальність така, що Китай попереду за деякими технологіями. Американці і австралійці ж хочуть спробувати разом з нами повернути лідерство Заходу в деяких областях і працювати над цим спільно. У кіберсфері, сфері штучного інтелекту-є багато областей, за якими ми хочемо скооперуватися", - додав він.
Ту форму, в якій Австралія попередила Францію про скасування багатомільярдного контракту на підводні човни, Джонсон порівняв з буденною ситуацією, коли люди часто відкладають складні бесіди на потім.
"Дуже по-людськи відкладати розмову до останнього моменту", - заявив він.
При цьому Британський прем'єр відкинув можливість запрошення Франції в нове партнерство з безпеки для поліпшення відносин між Вашингтоном і Лондоном з одного боку і Парижем - з іншого.
"У AUKUS є своя логіка", - сказав Джонсон.
16 вересня Австралія, Великобританія і США оголосили про створення нового партнерства у сфері безпеки - AUKUS. В рамках угоди Австралія, зокрема, планує за допомогою американських і британських технологій побудувати як мінімум вісім атомних підводних човнів, а також переоснастити свої збройні сили американськими крилатими ракетами. Через це Канберра розірвала оборонний контракт з Францією.
Раніше стало відомо, що зустріч міністрів оборони Франції Флоранс Парлі і Великобританії Бена Уоллеса скасована через ситуацію навколо відмови Австралії від французьких підводних човнів. Вона повинна була пройти минулого тижня в Лондоні.