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Джонсон заперечив заяви Кремля про саботаж мирної угоди з Україною

Фото: Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відкидає звинувачення Москви в тому, що у перші місяці війни наказав президенту Володимиру Зеленському продовжувати війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Джонсон називає їх "повною нісенітницею та російською пропагандою".

Коли Джонсон зустрівся з президентом Зеленським у Києві у квітні 2022 року, він був одним із перших західних лідерів, які відвідали Україну з початку російського вторгнення.

"У Києві Джонсона вихваляли за його хоробрість і підтримку українського народу. Повернувшись додому, його критики припустили, що прем’єр-міністр, мабуть, радів можливості відвернути увагу від політичних скандалів, які зрештою призвели до його падіння", - зазначає видання.

Однак у Росії візит Джонсона в Україну тепер зображують як щось набагато зловісніше: втручання, яке зірвало мирну угоду між Києвом і Москвою і яке гарантувало, що дострокового припинення найбільшого конфлікту в Європі з 1945 року не буде.

Останніми місяцями Москва звинуватила Джонсона у тому, що він наклав вето на угоду, яка, за її словами, призвела б до того, що Росія виведе війська в обмін на те, що Київ відмовиться від своїх прагнень приєднатися до НАТО та прийме нейтралітет.

Марія Захарова, речниця російського МЗС, наприкінці 2023-го у заявила, що Джонсон наказав Зеленському не погоджуватися на будь-які мирні угоди з Москвою. "Джонсон заборонив Києву підписувати мирну угоду з Росією за підсумками переговорів у Стамбулі наприкінці березня 2022 року та вимагав продовження бойових дій проти Росії", - сказала вона.

Джонсон каже, що заяви Москви про те, що він зірвав мирну угоду - "не що інше, як повна нісенітниця та російська пропаганда". Він додає, що під час дискусій із Зеленським після стамбульських переговорів він був "стурбований тим, якою може бути будь-яка потенційна угода та пообіцяв, що Британія підтримуватиме Україну “на тисячу відсотків".

"Я трохи хвилювався на цьому етапі. Я навіть не міг зрозуміти, якою може бути угода, і я думав, що будь-яка угода з Путіним буде досить жахливою", - сказав він The Wall Street Journal. 

Нагадаємо, торік у листопаді у Білому домі заперечили інформацію щодо підштовхування до переговорів України та Росії. Держсекретар США Ентоні Блінкен навпаки підкреслив продовження підтримки України у війні проти РФ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що за 2014-2022 роки Україна провела майже 200 раундів переговорів із РФ і Росія порушила всі угоди.

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Борис ДжонсонКремль