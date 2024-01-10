Джонсон отрицает заявления Кремля о саботаже мирного соглашения с Украиной

Джонсон называет их "полной чепухой и российской пропагандой".

Когда Джонсон встретился с президентом Зеленским в Киеве в апреле 2022 года, он был одним из первых западных лидеров, посетивших Украину с начала российского вторжения.

"В Киеве Джонсона восхваляли за его храбрость и поддержку украинского народа. Вернувшись домой, его критики предположили, что премьер-министр, видимо, радовался отвлечь внимание от политических скандалов, которые в конечном итоге привели к его падению", - отмечает издание.

Однако в России визит Джонсона в Украину теперь изображают как нечто гораздо более зловещее: вмешательство, сорвавшее мирное соглашение между Киевом и Москвой и гарантировавшее, что досрочного прекращения крупнейшего конфликта в Европе с 1945 года не будет.

В последние месяцы Москва обвинила Джонсона в том, что он наложил вето на соглашение, которое, по ее словам, привело бы к тому, что Россия выведет войска в обмен на то, что Киев откажется от своих стремлений присоединиться к НАТО и примет нейтралитет.

Мария Захарова, спикер российского МИД, в конце 2023-го заявила, что Джонсон приказал Зеленскому не соглашаться на какие-либо мирные соглашения с Москвой. "Джонсон запретил Киеву подписывать мирное соглашение с Россией по итогам переговоров в Стамбуле в конце марта 2022 г. и требовал продолжения боевых действий против России", - сказала она.

Джонсон говорит, что заявления Москвы о том, что он сорвал мирное соглашение - "не что иное, как полная чушь и российская пропаганда". Он добавляет, что во время дискуссий с Зеленским после стамбульских переговоров он "обеспокоен тем, каким может быть любое потенциальное соглашение и пообещал, что Британия будет поддерживать Украину "на тысячу процентов".

"Я немного волновался на этом этапе. Я даже не мог понять, каким может быть соглашение, и я думал, что любое соглашение с Путиным будет достаточно ужасным", - сказал он The Wall Street Journal.

Напомним, в ноябре прошлого года в Белом доме отрицали информацию о подталкивании к переговорам Украины и России. Госсекретарь США Энтони Блинкен напротив подчеркнул продолжение поддержки Украины в войне против РФ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за 2014-2022 годы Украина провела около 200 раундов переговоров с РФ и Россия нарушила все соглашения.