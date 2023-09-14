Джонсон: я захоплююся Києвом та духом опору киян

Відповідаючи на запитання, чи хотів би Борис Джонсон прогулятися у Києві вулицею, названою на його честь, екс-прем'єр Великої Британії сказав:

"Я завжди радий прогулятися будь-якою з вулиць Києва. Це фантастичне місто. Я захоплююся духом спротиву киян. Ви точно переможете! Мій головний меседж для України: продовжуйте так само. Ми також будемо продовжувати вас підтримувати. Але Україна обов'язково переможе", - заявив Джонсон.

Він також розповів в інтерв'ю, як познайомився з Віталієм Кличком та що думає про його роботу на посаді мера Києва.

"Я познайомився з мером Кличком багато років тому. У нас була зустріч у Лондоні, коли я був мером. Він багато хорошого зробив у Києві, і в нього є чудові ідеї", - зазначив британський екс-прем'єр.

Раніше повідомлялося, що колишньому прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону було надано звання "Почесний громадянин міста Києва".

За таке рішення Київрада проголосувала 24 листопада 2022 року, а мер Києва Віталій Кличко вручив Джонсону відзнаку під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі.