Джонсон: я восхищаюсь Киевом и духом сопротивления киевлян

Отвечая на вопрос, хотел бы Борис Джонсон прогуляться в Киеве по улице, названной в его честь, экс-премьер Великобритании сказал:

"Я всегда рад прогуляться по любой из улиц Киева. Это фантастический город. Я восхищаюсь духом сопротивления киевлян. Вы точно победите! Мой главный месседж для Украины: продолжайте так же. Мы также будем продолжать вас поддерживать. Но Украина обязательно победит", - заявил Джонсон.

Он также рассказал в интервью, как познакомился с Виталием Кличко и что думает о его работе в должности мэра Киева.

"Я познакомился с мэром Кличко много лет назад. У нас была встреча в Лондоне, когда я был мэром. Он много хорошего сделал в Киеве, и у него есть отличные идеи", - отметил британский экс-премьер.

Ранее сообщалось, что бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону было присвоено звание "Почетный гражданин города Киева".

За такое решение Киевсовет проголосовал 24 ноября 2022, а мэр Киева Виталий Кличко вручил Джонсону отличие во время Всемирного экономического форума в Давосе.