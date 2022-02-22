Джонсон о вторжении РФ: почти 200 тысяч войск сосредоточились у границ Украины
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон прокомментировал действия России на Донбассе. Он заявил, что РФ может продолжить вторжение, поскольку у границ Украины находится 200 тысяч российских солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление британского премьера в парламенте.
Джонсон считает, что президент России Владимир Путин стремится продолжить военную агрессию, поэтому сосредотачивает регулярные войска у границ Украины.
"Это очередной этап плана Путина. Это захват востока Украины. Почти 200 тысяч войск сосредоточились у границ Украины и готовы атаковать. Если произойдет худшее, то европейский народ из 45 млн человек станет жертвой агрессии", - заявил Джонсон.
Напомним, что Совет Федерации РФ ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве" с так называемыми "ЛНВ", "ДНР", что свидетельствует о полном признании террористических группировок Россией.
Также РБК-Украина сообщило, что Германия после признания Россией "ЛНР" решила приостановить сертификацию "Северного потока-2".