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Джонсон о вторжении РФ: почти 200 тысяч войск сосредоточились у границ Украины

Новина українською →
Великобритания, Вторник 22 февраля 2022 14:56
Джонсон о вторжении РФ: почти 200 тысяч войск сосредоточились у границ Украины Фото: премьер-министр Британии Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон прокомментировал действия России на Донбассе. Он заявил, что РФ может продолжить вторжение, поскольку у границ Украины находится 200 тысяч российских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление британского премьера в парламенте.

Джонсон считает, что президент России Владимир Путин стремится продолжить военную агрессию, поэтому сосредотачивает регулярные войска у границ Украины.

"Это очередной этап плана Путина. Это захват востока Украины. Почти 200 тысяч войск сосредоточились у границ Украины и готовы атаковать. Если произойдет худшее, то европейский народ из 45 млн человек станет жертвой агрессии", - заявил Джонсон.

Напомним, что Совет Федерации РФ ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве" с так называемыми "ЛНВ", "ДНР", что свидетельствует о полном признании террористических группировок Россией.

Также РБК-Украина сообщило, что Германия после признания Россией "ЛНР" решила приостановить сертификацию "Северного потока-2".

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