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Джонсон на встрече с Зеленским объяснил, что будет, если Путин победит в войне

Фото: Зеленский встретился с Джонсоном 24 августа в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Если президент РФ Владимир Путин победит в войне в Украине – ни одна страна не будет чувствовать себя в безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьера Великобритании Бориса Джонсона на брифинге во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве 24 августа.

"Если Путин победит - это означает "зеленый свет" для любого автократа в мире, означать, что все можно изменить силой. Вы знаете, Владимир, британские политики, все партии обещают вам, что они будут говорить одним голосом о поддержке Украины. Это будет экономическая поддержка, в частности", - сказал он.

По словам Джонсона, он гордится, что Британия предоставила больше оружия Украине, чем любая другая европейская страна.

"И сегодня я сказал, что еще больше боеприпасов к Украине, мы подготовили 10 тысяч украинских солдат совместно с нашими союзниками. Люди из разных частей жизни идут в Украину на борьбу. Это вдохновляет и дает уверенность, что Украина победит", - добавил британский премьер.

Как сообщалось, 24 августа, с официальным визитом в Украину прибыл премьер-министр Британии Борис Джонсон.

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Владимир ЗеленскийБорис Джонсон