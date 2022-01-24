UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Джонсон о возможном вторжении России в Украину: это будет новая Чечня

Автор: Илона Свиридова

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что вторжение России в Украину не является чем-то неизбежным. Но такой конфликт может стать для российского президента Владимира Путина "новой Чечней".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы должны четко дать понять Кремлю, России, что это (вторжение в Украину, - ред.) будет катастрофический шаг", - заявил Джонсон.

На вопрос, считает ли он, что вторжение неизбежно, он подчеркнул, что прогнозы разведки на данный счет довольно мрачны.

"Я не думаю, что сейчас это каким-то образом неизбежно, я думаю, что здравый смысл все еще может победить", - отметил британский премьер.

Он также добавил, что позже обсудит этот вопрос с другими мировыми лидерами.

"Нам также необходимо донести сообщение о том, что вторжение в Украину для России будет болезненным, насильственным и кровавым делом, и я думаю, что очень важно, чтобы люди в России понимали, что это может быть новая Чечня", - сказал Джонсон.

Отметим, чеченские кампании в России проводились с 1994 по 1996 и с 1999 по 2009 годы, российским войскам противостояли вооруженные формирования Чеченской республики Ичкерия. Война завершилась победой федеральных сил РФ, в боевых действиях погибли десятки тысяч человек.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС введет против РФ "невиданные ранее" санкции в случае ее вторжения в Украину.

РБК-Украина собрало свежую реакцию стран мира на угрозу российского вторжения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраинаЧечняБорис ДжонсонВторжение России в Украину