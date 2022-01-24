Джонсон о возможном вторжении России в Украину: это будет новая Чечня

"Мы должны четко дать понять Кремлю, России, что это (вторжение в Украину, - ред.) будет катастрофический шаг", - заявил Джонсон.

На вопрос, считает ли он, что вторжение неизбежно, он подчеркнул, что прогнозы разведки на данный счет довольно мрачны.

"Я не думаю, что сейчас это каким-то образом неизбежно, я думаю, что здравый смысл все еще может победить", - отметил британский премьер.

Он также добавил, что позже обсудит этот вопрос с другими мировыми лидерами.

"Нам также необходимо донести сообщение о том, что вторжение в Украину для России будет болезненным, насильственным и кровавым делом, и я думаю, что очень важно, чтобы люди в России понимали, что это может быть новая Чечня", - сказал Джонсон.

Отметим, чеченские кампании в России проводились с 1994 по 1996 и с 1999 по 2009 годы, российским войскам противостояли вооруженные формирования Чеченской республики Ичкерия. Война завершилась победой федеральных сил РФ, в боевых действиях погибли десятки тысяч человек.