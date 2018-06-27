Джонсон: ВАКС має займатися всіма справами у своїй юрисдикції

Джонсон заявив, що Британія допомагатиме Україні

Вищий антикорупційних суд України (ВАКС) має займатися всіма справами у своїй юрисдикції. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон у ході візиту в Данію.

"Необхідно робити все, щоб антикорупційний суд мав можливість займатися всіма справами у своїй юрисдикції, в тому числі і оскарженням рішень судів першої інстанції", - зазначив Джонсон.

Крім того, Джонсон наголосив на необхідності затвердити новий склад Центральної виборчої комісії.

"Потрібно мати нову виборчу комісію, новий закон, щоб можна було належним чином карати за виборчі правопорушення, більший процес в реформах охорони здоров'я…Великобританія буде вам допомагати", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Джонсон заявляв, що Британія виділить Україні 35 млн фунтів допомоги.