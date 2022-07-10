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Джонсон может уйти из политики после своей отставки, - The Telegraph

Фото: Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Объявивший об отставке премьер Великобритании Борис Джонсон обдумывает уход из политики на следующих выборах. Они утверждают, что глава правительства воспринял отставку больше 50 чиновников своего правительства "в печали, а не в гневе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraph.

По информации газеты, господин Джонсон не будет отказываться от своего депутатского мандата сейчас, чтобы избежать проведения довыборов в Палату общин.

Он думает, завершить ли политическую карьеру на следующих выборах или последовать примеру предшественницы Терезе Мэй, которая после ухода с поста премьера продолжает работать депутатом.

Вероятно, Борис Джонсон вернется к публицистике и выступлениям с лекциями. Так, издательство Hodder & Stoughton до сих пор ожидает от него биографии Уильяма Шекспира, которую планировали выпустить еще в 2016 году к 400-летию со дня смерти драматурга, но отложили после назначения господина Джонсона главой МИДа. Политик уже получил аванс в размере около 100 тысяч долларов.

Как отмечает The Telegraph, Борис Джонсон столкнулся с жилищной проблемой. После отставки ему нужно будет оставить резиденцию на Даунинг-стрит. Его собственное жилье сдано в аренду.

Ранее бывший британский министр финансов Риши Сунак официально выдвинул свою кандидатуру на пост нового лидера консерваторов и премьер-министра страны.

Череда отставок привела к тому, что Борис Джонсон был вынужден объявить о своем уходе с должности. Ожидается, что выборы нового лидера консерваторов пройдут до осени.

О том, что это значит для украинской стороны, - в материале "Джонсон уходит, но поддержка остается. Что говорят возможные преемники об Украине".

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ВеликобританияБорис Джонсон