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Джонсон об урегулировании войны в Украине: любые попытки приведут к длительной нестабильности

Фото: премьер Британии Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита "Большой семерки" обсудили войну России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.

В ходе переговоров британский премьер подчеркнул, что любые попытки урегулировать конфликт в Украине сейчас приведут лишь к длительной нестабильности и дадут российскому диктатору Владимиру Путину лицензию на манипулирование как суверенными странами, так и международными рынками в будущем.

Лидеры согласились, что сейчас критический момент для хода конфликта, и есть возможность переломить ход войны. И Джонсон, и Макрон подчеркнули необходимость поддержки Украины для укрепления ее позиций как в войне, так и в любых будущих переговорах.

При этом французский лидер высоко оценил текущую военную поддержку, оказываемую премьер-министром Украине, и чиновники договорились активизировать эту работу.

Напомним, ранее Джонсон отметил "потепление" канцлера Германии Олафа Шольца по отношению к Украине.

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Борис ДжонсонЭммануэль МакронВойна России против УкраиныВеликобританияФранция