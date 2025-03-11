Джонсон упевнений, що зупинення роботи уряду США не буде

"CR (резолюція про продовження дії) буде ухвалена", - заявив Джонсон у коментарі CNN.

На запитання про те, що станеться, якщо законопроєкт буде заблоковано, Джонсон відповів наступне:

"Я не думаю, що він буде заблокований", - сказав спікер Палати представників США.

Він повідомив журналістам, що впевнений, що законопроєкт про фінансування буде ухвалено цього тижня, тому що "ніхто не хоче зупиняти роботу уряду, а ми правимо, постарайся відповідально, як республіканці".

"Чаку Шумеру і демократам у Сенаті належить вчинити правильно, і я не думаю, що вони збираються зупиняти роботу уряду", - додав він.

СNN пояснять, що якщо Палата представників ухвалить законопроєкт, тоді він надійде до Сенату, де деяким демократам доведеться голосувати разом із республіканцями. Для забезпечення ухвалення законопроєкту необхідно буде щонайменше 60 голосів.