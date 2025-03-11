Джонсон уверен, что остановки работы правительства США не будет

"CR (резолюция о продолжении действия) будет принята", - заявил Джонсон в комментарии CNN.

На вопрос о том, что произойдет, если законопроект будет заблокирован, Джонсон ответил следующее:

"Я не думаю, что он будет заблокирован", - сказал спикер Палаты представителей США.

Он сообщил журналистам, что уверен, что законопроект о финансировании будет принят на этой неделе, потому что "никто не хочет останавливать работу правительства, а мы правим, постарайся ответственно, как республиканцы".

"Чаку Шумеру и демократам в Сенате предстоит поступить правильно, и я не думаю, что они собираются останавливать работу правительства", - добавил он.

СNN объяснят, что если Палата представителей примет законопроект, тогда он поступит в Сенат, где некоторым демократам придется голосовать вместе с республиканцами. Для обеспечения принятие законопроекта необходимо будет не менее 60 голосов.