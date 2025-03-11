RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Джонсон уверен, что остановки работы правительства США не будет

Фото: Майк Джонсон (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выразил уверенность, что законопроект о сохранении финансирования правительства будет принят на этой неделе. В то же время он намекнул, что вся вина ляжет на демократов в Сенате, если в конечном итоге документ будет заблокирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"CR (резолюция о продолжении действия) будет принята", - заявил Джонсон в комментарии CNN.

На вопрос о том, что произойдет, если законопроект будет заблокирован, Джонсон ответил следующее:

"Я не думаю, что он будет заблокирован", - сказал спикер Палаты представителей США.

Он сообщил журналистам, что уверен, что законопроект о финансировании будет принят на этой неделе, потому что "никто не хочет останавливать работу правительства, а мы правим, постарайся ответственно, как республиканцы".

"Чаку Шумеру и демократам в Сенате предстоит поступить правильно, и я не думаю, что они собираются останавливать работу правительства", - добавил он.

СNN объяснят, что если Палата представителей примет законопроект, тогда он поступит в Сенат, где некоторым демократам придется голосовать вместе с республиканцами. Для обеспечения принятие законопроекта необходимо будет не менее 60 голосов.

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп не исключил объявления в стране правительственного "шатдауна". По его словам, виновными в этом будут конгрессмены от Демократической партии.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиСенат СШАДемократическая партия СШАРеспубликанская партия США