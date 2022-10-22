Джонсон терміново летить до Британії, щоб спробувати повернути посаду прем'єра

Борис Джонсон перервав відпустку на Карибах і вилетів до Великої Британії. Він має намір знову поборотися за посаду прем'єр-міністра лише за кілька тижнів після того, як він був змушений піти у відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Потенційні кандидати на заміну прем'єр-міністрові Ліз Трасс, яка пішла у відставку у четвер після шести тижнів перебування при владі, розпочали пошук достатньої кількості голосів для участі у конкурсі на лідерство в партії до останнього терміну у понеділок.

Джонсон нічого публічно не говорив про плани повернути посаду прем'єра, вже одержав підтримку десятків депутатів-консерваторів, але йому потрібно забезпечити 100 голосів для участі.

Міністр торгівлі Джеймс Даддрідж заявив у п'ятницю, що Джонсон сказав йому, що він "готовий до цього".

Колишній міністр оборони Пенні Мордаунт стала першим кандидатом, який офіційно заявив про намір балотуватися на посаду наступного лідера Консервативної партії. Однак Джонсон та Ріші Сунак, колишній міністр фінансів у його уряді, очолили потенційних претендентів перед голосуванням наступного тижня.

Перспектива повернення Джонсона в уряд є спірним питанням для багатьох у Консервативній партії, яка глибоко розділена після того, як за шість років змінилося чотири прем'єр-міністри.

Для деяких консервативних законодавців Джонсон є переможцем голосування, здатним привернути увагу всієї країни як своєю знаменитістю, а й своїм енергійним оптимізмом.

Для інших Джонсон - токсична постать, і питання в тому, чи зможе він переконати десятки законодавців, які покинули його, що тепер він – людина, яка може об'єднати партію.

Депутат-консерватор Ендрю Стефенсон заявив у суботу, що Джонсон є "перевіреним прем'єр-міністром", який здійснив Brexit, зміг похвалитися швидким впровадженням вакцини від COVID-19 та був одним із найактивніших прихильників України.

Але його колега Ендрю Бріджен сказав, що розгляне можливість виходу з парламентської групи, якщо Джонсон повернеться, і застеріг консерваторів від створення "культу особи" навколо колишнього прем'єр-міністра. Домінік Рааб, міністр закордонних справ за Джонсона, сказав, що партія ризикує піти "назад", якщо він повернеться.

Колишній лідер консерваторів Вільям Хейг заявив у п'ятницю, що повернення Джонсона було, можливо, найгіршою ідеєю, яку він чув майже за півстоліття як член партії. Він сказав, що це призведе до "спіралі смерті" для консерваторів.

Якщо Джонсону вдасться досягти необхідної кількості номінацій, він, ймовірно, битиметься з Сунаком, який у липні пішов з посади міністра фінансів, заявивши, що його колишній начальник не міг приймати важкі рішення.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, Сунак є першим кандидатом у лідери, який подолав поріг у 100 номінацій для участі у конкурсі до останнього терміну у понеділок. Джонсон зараз має приблизно половину цієї підтримки.

Конкурс на місце четвертого прем'єр-міністра Великобританії за чотири роки пришвидшився до тижня. Згідно з правилами, лише три кандидати зможуть пройти перше голосування законодавців у другій половині дня у понеділок, а останні два кандидати будуть поставлені на голосування членів партії для визначення результату наступної п'ятниці.