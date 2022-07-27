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Джонсон может стать следующим генсеком НАТО, - The Telegraph

Фото: Джонсон может стать следующим генсеком НАТО (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который ранее подал в отставку, может стать следующим генеральным секретарем НАТО. Это может произойти в сентябре следующего года, когда действующий глава Альянса покинет свой пост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британское издание The Telegraph.

По информации журналистов, Джонсона давно рассматривают на должность генсека НАТО из-за недоверия США к деятелям Евросоюза, которые возглавляют Альянс.

Отмечается, что старшие лидеры Консервативной партии Британии поддерживают кандидатуру Джонсона на место генсека.

В частности, депутат Марк Франсуа считает, что политическое наследие Джонсона будет спорным в течение многих лет, но одна вещь, которая явно бесспорна, - это его абсолютная непоколебимая поддержка Украины.

"Если бы он подал заявку на пост генерального секретаря НАТО, я подозреваю, что он мог бы положиться на президента Зеленского в плане рекомендации", - заявил Франсуа.

В то же время бывший командующий британской армии лорд Даннатт сообщил, что не стал бы поддерживать кандидатуру Джонсона из-за характера последнего.

"Несомненно, он сделал много хорошего, и наша полная поддержка Украины просто фантастическая. Но я боюсь, что это личные вещи, отсутствие честности, отсутствие доверия. Честно говоря, мы не хотим выставлять Бориса Джонсона на международной арене для новых насмешек. Он позор нации", - сказал Даннатт.

Кроме того, по информации источника в Минобороны Британии, не все страны ЕС одобряют кандидатуру Джонсона. Собеседник отметил, что в случае попытки Джонсона стать генсеком НАТО он столкнется с французским вето, поскольку решения в Альянсе принимаются единогласно.

Отметим, Борис Джонсон сменил Терезу Мэй на посту главы правительства в 2019 году, но 7 июля 2022 года вынужден был подать в отставку.

При этом издание The Times сообщило, что Борис Джонсон в будущем надеется возглавить Консервативную партию, если она проиграет следующие парламентские выборы, и вернуться в кресло премьера.

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НАТОВеликобританияБорис Джонсон