Джонсон может стать следующим генсеком НАТО, - The Telegraph

По информации журналистов, Джонсона давно рассматривают на должность генсека НАТО из-за недоверия США к деятелям Евросоюза, которые возглавляют Альянс.

Отмечается, что старшие лидеры Консервативной партии Британии поддерживают кандидатуру Джонсона на место генсека.

В частности, депутат Марк Франсуа считает, что политическое наследие Джонсона будет спорным в течение многих лет, но одна вещь, которая явно бесспорна, - это его абсолютная непоколебимая поддержка Украины.

"Если бы он подал заявку на пост генерального секретаря НАТО, я подозреваю, что он мог бы положиться на президента Зеленского в плане рекомендации", - заявил Франсуа.

В то же время бывший командующий британской армии лорд Даннатт сообщил, что не стал бы поддерживать кандидатуру Джонсона из-за характера последнего.

"Несомненно, он сделал много хорошего, и наша полная поддержка Украины просто фантастическая. Но я боюсь, что это личные вещи, отсутствие честности, отсутствие доверия. Честно говоря, мы не хотим выставлять Бориса Джонсона на международной арене для новых насмешек. Он позор нации", - сказал Даннатт.

Кроме того, по информации источника в Минобороны Британии, не все страны ЕС одобряют кандидатуру Джонсона. Собеседник отметил, что в случае попытки Джонсона стать генсеком НАТО он столкнется с французским вето, поскольку решения в Альянсе принимаются единогласно.