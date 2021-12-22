Джонсон и Шольц обсудили агрессию России в отношении Украины

Премьер-министр Британии Борис Джонсон провел сегодня телефонный разговор с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Среди тем, в частности, было противодействие российской агрессии в отношении Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Даунинг-стрит .

Лидеры Германии и Британии согласились, что нужно взаимодействовать с Россией для того, чтобы снизить напряженность вокруг Украины.

"Лидеры обсудили ряд международных вопросов, в частности текущую ситуацию на границе Украины. Они согласились с важностью взаимодействия с Россией для деэскалации ситуации и предотвращения дальнейшей агрессии", - сообщили в пресс-службе британского премьера.