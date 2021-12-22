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Джонсон и Шольц обсудили агрессию России в отношении Украины

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Лондон, Среда 22 декабря 2021 22:07
Джонсон и Шольц обсудили агрессию России в отношении Украины Фото: Борис Джонсон, глава правительства Британии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Британии Борис Джонсон провел сегодня телефонный разговор с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Среди тем, в частности, было противодействие российской агрессии в отношении Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Даунинг-стрит.

Лидеры Германии и Британии согласились, что нужно взаимодействовать с Россией для того, чтобы снизить напряженность вокруг Украины.

"Лидеры обсудили ряд международных вопросов, в частности текущую ситуацию на границе Украины. Они согласились с важностью взаимодействия с Россией для деэскалации ситуации и предотвращения дальнейшей агрессии", - сообщили в пресс-службе британского премьера.

Напомним, вчера Шольц позвонил президенту России и призвал его к деэскалации на границе с Украиной.

Президент РФ со своей стороны пожаловался Шольцу на то, что Украина якобы не желает выполнять "Минск".

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